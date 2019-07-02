Жителям столиці сьогодні рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев і не паркувати під ними машини.
2 липня погода в Києві погіршиться, до кінця доби очікується гроза і короткочасні шквали вітру до 15-24 м/с.
Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає жителів міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру.
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Зокрема, киянам рекомендують:
- усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь;
- не паркувати автотранспорт у небезпечних місцях.
До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на липень.