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Факти / Погода

Гроза та шквали вітру: в Києві оголосили штормове попередження

Жителям столиці сьогодні рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев і не паркувати під ними машини.

Гроза та шквали вітру: в Києві оголосили штормове попередження

2 липня погода в Києві погіршиться, до кінця доби очікується гроза і короткочасні шквали вітру до 15-24 м/с.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає жителів міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру.

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Зокрема, киянам рекомендують:

  • усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь;
  • не паркувати автотранспорт у небезпечних місцях.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на липень.

Джерело: Укргідрометцентр

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