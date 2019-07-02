Жителям столиці сьогодні рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев і не паркувати під ними машини.

2 липня погода в Києві погіршиться, до кінця доби очікується гроза і короткочасні шквали вітру до 15-24 м/с.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає жителів міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру.

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Зокрема, киянам рекомендують:

усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь;

не паркувати автотранспорт у небезпечних місцях.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на липень.