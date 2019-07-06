Штормове попередження оголошено у південних та східних областях України.
6 липня у південних та східних областях України оголошено штормове попередження.
Укргідрометцентр повідомляє про загрозу шторму в шести областях:
- Миколаївська область;
- Херсонська область;
- Запорізька область;
- Луганська область;
- Донецька область;
- Харківська область.
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– 6 липня вдень у південних та східних областях місцями грози та шквали 15−20 м/с.
5−6 липня в Україні, крім більшості районів Чернігівської, Київської та Волинської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
До слова, погода у липні буде спекотною – варто очікувати температури повітря на рівні близько +30.
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