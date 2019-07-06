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Факти / Погода

На сході України оголошено штормове попередження (КАРТА)

Штормове попередження оголошено у південних та східних областях України.

На сході України оголошено штормове попередження (КАРТА)

6 липня у південних та східних областях України оголошено штормове попередження.

Укргідрометцентр повідомляє про загрозу шторму в шести областях:

  • Миколаївська область;
  • Херсонська область;
  • Запорізька область;
  • Луганська область;
  • Донецька область;
  • Харківська область.

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– 6 липня вдень у південних та східних областях місцями грози та шквали 15−20 м/с.

5−6 липня в Україні, крім більшості районів Чернігівської, Київської та Волинської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

До слова, погода у липні буде спекотною – варто очікувати температури повітря на рівні близько +30.

Джерело: Укргідрометцентр

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