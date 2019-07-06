Штормове попередження оголошено у південних та східних областях України.

6 липня у південних та східних областях України оголошено штормове попередження.

Укргідрометцентр повідомляє про загрозу шторму в шести областях:

Миколаївська область;

Херсонська область;

Запорізька область;

Луганська область;

Донецька область;

Харківська область.

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– 6 липня вдень у південних та східних областях місцями грози та шквали 15−20 м/с. 5−6 липня в Україні, крім більшості районів Чернігівської, Київської та Волинської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

До слова, погода у липні буде спекотною – варто очікувати температури повітря на рівні близько +30.