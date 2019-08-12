Якою буде погода в Україні цього тижня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Погода в Україні протягом тижня змінюватиметься від спеки до дощу.

У понеділок, 12 серпня, в Україні погода буде практично без опадів, температура до + 34°.

На сході без опадів, температура до + 30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода.

На заході України пройдуть дощі. У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі мінлива хмарність, температура до +32°.

У вівторок, 13 серпня, температура повітря у більшості областей становитиме +30° +35°. У Східних областях очікується +26° +32°, на Волині, Рівненщині, Львівщині повітря буде свіжішим, +24° +28°.

Грозові дощі пройдуть у вівторок в зоні атмосферного фронту на Заході, ввечері на Півночі України і також на Вінниччині. В окремих районах дощі можуть переходити у сильні зливи і навіть супроводжуватися шквалом.

На решті території України – Південь, Схід, більша частина Центру – буде сухо та сонячно.

У середу, 14 серпня, спека в Україні ще триватиме. Проте вже у Західних областях почнеться суттєве зниження температури повітря, 14 серпня на Заході передбачається +18° +24° і моментаги грози.

У четвер, 15 серпня в Україні передбачається сонячний день з теплою погодою, але подекуди дощитиме зі шквальним вітром. Температура повітря коливатиметься від +21° на Заході до +30° на Сході

У п’ятницю, 16 серпня, на Західній та в Центральній Україні пройдуть дощі, а на іншій території сонце сховається за хмарами, але обійдеться без грози.

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У суботу, 17 серпня, по всій Україні окрім Житомирської, Вінницької, Миколаївської, та Одеської областей, пройдуть дощі. Попри грози і шквали вітру, температура повітря зберігатиметься від +21° на Заході до +30° на Сході.

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