У Києві погода до кінця тижня буде змінюватися від спеки до різкого похолодання.

Погода у Києві на 14 серпня буде хмарною вдень, але вже увечері має бути ясно. Уночі випав рясний дощ , тому вдень опадів не очікується, хоча деякі прогнози обіцяють дощ.

15 серпня, погода у Києві погіршиться. У столиці очікується поривчастий південний вітер, температура повітря впаде до +24°.

– Ймовірність дощу незначна, може, щось і капне, але скоріше, обмежиться збільшенням хмарності, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

У п’ятницю, 16 серпня, погода у столиці буде похмурою, сонце в цей день рідко з’являтиметься з-за хмар. Вранці, можливо, пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.

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17 серпня, у Києві передбачається мінімальна температура +15°, а максимальна +24°. Хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Без опадів.

Погода на вихідні у неділю, 18 серпня, має бути ясною та безхмарною. Температура повітря варіюватиметься від +16° до +26°.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 серпня в Україні вирувала негода – шквали, зливи з грозою та град. У результаті цього у Чернігівській, Львівській, Чернівецькій, Київській та Житомирській областях було знеструмлено 205 населених пунктів.