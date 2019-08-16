PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Погода

Погода в Україні на 16 серпня (КАРТА)

16 серпня в Україні дощитиме лише на сході, на решті території сухо.

Погода в Україні на 16 серпня (КАРТА)

Сьогодні, 16 серпня, дощі з грозами накриють тільки східну частину країни. Там вдень 26-30°.

На заході вдень термометри покажуть +22 °, вночі прохолодніше – до +10° +12°.

У південних областях вдень 28-32°, вночі 17-20°.

У північній частині України вдень прогнозується 21-23°, вночі 12-14°.

У Києві 15 серпня вдень 19-21°, вночі 13-15°.

Читайте: Погода на День незалежності 2019 в Україні (КАРТА)

ДжерелоУкргідрометцентр

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка