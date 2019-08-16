16 серпня в Україні дощитиме лише на сході, на решті території сухо.
Сьогодні, 16 серпня, дощі з грозами накриють тільки східну частину країни. Там вдень 26-30°.
На заході вдень термометри покажуть +22 °, вночі прохолодніше – до +10° +12°.
У південних областях вдень 28-32°, вночі 17-20°.
У північній частині України вдень прогнозується 21-23°, вночі 12-14°.
У Києві 15 серпня вдень 19-21°, вночі 13-15°.
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До речі, у Києві погода до кінця тижня буде змінюватися від спеки до різкого похолодання.
Джерело: Укргідрометцентр
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