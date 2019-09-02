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Факти / Погода

Погода в Україні на 2 вересня (КАРТА)

Погода в Україні у понеділок, 2 вересня, буде суха та малохмарна. Детальніший прогноз читайте на Фактах ICTV.

Погода в Україні на 2 вересня (КАРТА)

Погода на 2 вересня передбачає локальні дощі на Заході України та у Карпатах.

Найбільше прихід осені відчуватиметься вночі, коли температура опуститься до +12 /+17°C.

Натомість протягом дня погода ще нагадуватиму про літо. Температура повітря очікується на рівні +28+32°C.

У Києві погода найбільш сприятливою буде для мам і школярів. У столиці 2 вересня буде сухо, сонячно і тепло. Вже вдень максимально близько до +30°C.

Читайте: Політичний гороскоп на 2019 рік для України

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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