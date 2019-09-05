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Факти / Погода

Погода в Україні на 5 вересня (КАРТА)

Погода в Україні у четвер, 5 вересня, буде по-осінньому теплою.

Погода в Україні на 5 вересня (КАРТА)

Дощі накриють частину центральних та східних областей. На решті території країни буде сонячно, сухо та безвітряно.

5 вересня температура повітря буде комфортною по всій території країни – +22+26°C.

Атмосферний фронт, який напередодні прийшов в Україну, пересунеться у Центр, тому західні та північні регіони звільняться від дощів. Через це, температура повітря у цих областях підвищиться до +21+24 °C і буде сонячно.

Проте, періодичні дощі накриють східні, центральні та південні області. Там повітря стане свіжішим а стовпчики термометрів покажуть +25+28 °C.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 5 вересня

У Києві 5 вересня буде сонячно і без опадів. Вдень очікується близько +23+24 °C.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Dreamstime

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