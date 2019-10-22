Директор Гідрометцентру прогнозує похолодання з 28 жовтня і теплу зиму в Україні.

Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що осіннє похолодання прийде в Україну з 28 жовтня, а температура взимку, згідно з прогнозами, буде вищою за норму.

– З понеділка настане похолодання. Спочатку температура знизиться вдень до 5-10° у порівнянні з нинішніми 15-20°. Потім до кінця тижня в нічний час спостерігатимуться заморозки, а денна температура сягатиме 3-8 ° тепла, – сказав Кульбіда.

Також він зазначив, що пізніше ще буде потепління, але вже не таке суттєве.

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Середня температура в зимовий період щорічно збільшується, тому у цьому році вона також буде вищою за норму.

– У минулому році зима за температурним режимом була вищою за норму, думаю, що така тенденція збережеться і на цю зиму, – додав він.

За довгостроковими прогнозами, у цьому році зима буде примхливою, а в грудні ми в грудні ми відчуємо перемінну погоду з дощем і мокрим снігом. Похолодання буде сильне, але короткочасне.

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