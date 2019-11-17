PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Погода

Погода в Україні на 17 листопада (КАРТА)

В Україні в неділю, 17 листопада, очікується сонячна погода.

Погода в Україні на 17 листопада (КАРТА)

17 листопада погода в Україні буде сонячною та ясною, без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 2 м/с.

Температура повітря вночі 5°С – 7°С, вдень потеплішає до 9°С – 11°С. На Закарпатті до +15°С.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до 9-11°С тепла.

Читайте: +15°С і сонячно: погода на вихідні в Україні

Факти ICTV раніше писали, якої погоди варто очікувати у листопаді 2019 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка