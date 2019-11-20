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Факти / Погода

Погода в Україні на 20 листопада (КАРТА)

У середу 20 листопада, в Україні очікується сонячна погода.

Погода в Україні на 20 листопада (КАРТА)

20 листопада погода в Україні буде сонячною та ясною, без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 1 м/с.

Температура повітря вночі 2°С – 4°С, вдень потеплішає до 7°С – 12°С. На Закарпатті до +15°С.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до 5-7°С тепла.

Читайте: Від -8 до +16: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Факти ICTV писали, коли в Україні піде сніг і вдарять морози.

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