В Україні 30 листопада переважатиме морозна погода, місцями очікуються дощі.
У західних областях України 30 листопада очікуються дощі. Там вдень 2-4° тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки – 2-4 °.
На сході країни вдень 4-6° з опадами.
У південних областях вдень очікується 6-12°, вночі -3 -5°.
На півночі країни переважатиме суха погода. Вдень тут очікується 1-3° вище нуля, вночі -1 -3°.
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У Києві вдень буде 1-3° вище нуля, вночі -1 -3°.
До речі, раніше ми писали, якою буде погода на Новий рік 2020 та Різдво.
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