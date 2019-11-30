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Факти / Погода

Погода в Україні на 30 листопада (КАРТА)

В Україні 30 листопада переважатиме морозна погода, місцями очікуються дощі.

Погода в Україні на 30 листопада (КАРТА)

У західних областях України 30 листопада очікуються дощі. Там вдень 2-4° тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки – 2-4 °.

На сході країни вдень 4-6° з опадами.

У південних областях вдень очікується 6-12°, вночі -3 -5°.

На півночі країни переважатиме суха погода. Вдень тут очікується 1-3° вище нуля, вночі -1 -3°.

Читайте: Погода в Єгипті на Новий рік 2020

У Києві вдень буде 1-3° вище нуля, вночі -1 -3°.

До речі, раніше ми писали, якою буде погода на Новий рік 2020 та Різдво.

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