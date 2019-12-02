У другий день зими в Україну прийде похолодання і нічні морози.

У західних областях температура повітря вдень опуститься до 0°, вночі очікується до -5°. Можливий дощ зі снігом.

У північних та центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть -1° вдень та -4-6° вночі.

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На сході країни температура вдень становитиме +1° та -1°, вночі до -6°.

У південних областях вдень до +5°, а вночі до -1° та – 5°.

У Києві 2 грудня вдень температура становитиме до -1°, вночі стовпчики термометрів опустяться до -3°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.