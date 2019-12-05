В Україні 6 грудня на всій території збережеться хмарна з проясненнями погода.
У західних областях температура повітря вдень становитиме до +5°С, вночі опуститься до -6°С, а Ужгороді до -11°С.
У північних і центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть 3-5°С тепла вдень і до -2-4°С вночі.
На сході країни температура вдень від 3 до 6°С тепла, вночі до -4°С.
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У південних областях вдень до 9°С тепла, а вночі до -2°С.
У Києві 6 грудня вдень температура складе 2-4°С, вночі стовпчики термометрів опустяться до -3°С.
До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.
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