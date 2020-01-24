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Факти / Погода

Погода в Україні на 24 січня (КАРТА)

В Україні 24 січня очікується до +7 вдень.

На Сході синоптики передбачають сніг. Температура коливатиметься від 0 до +4 вдень та до -7 вночі.

У західній частині України очікується від +1 до +7 вдень та до -7 вночі.

погода на 24 січня

На Півночі прогнозують до -4 вночі та сніг. На Півдні України буде сонячно та до +7.

Читайте: У Київ йде похолодання – коли чекати морозів до -20

Погода у Києві коливатиметься від +1 до +3.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що зима в Україні буде малосніжною та з короткочасними похолоданнями.

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