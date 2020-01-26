PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Погода

Погода в Україні на 26 січня (КАРТА)

Погода в Україні на 26 січня очікується без опадів.

Так, на Заході прогнозують від +3 до +6 вдень та до -2 вночі.

На Сході України передбачається до +5 вдень.

погода на 26 січня

У південній частині країни температура коливатиметься від 0 до +8 вдень та до -1 вночі.

Читайте: +5 і мокрий сніг: якою буде погода в Україні на вихідні (КАРТА)

На Півночі очікується до +5. У Києві вдень від +3 до +5, а вночі до -1.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка