У ніч з 6 на 7 травня Київ накриє непогода. У столиці очікується злива, через що можливі складнощі з пересуванням.

За 12 годин может випасти від 15 до 49 мм дощу, що відповідає середній місячній нормі. На місцях, де можливі підтоплення, бригади та спецтехніка працюватимуть заздалегідь. Уже сьогодні проводяться необхідні роботи біля станції метро Лівобережна.

– Боротися з наслідками негоди готові 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів, зокрема мотопомпи, гідромонітори, насосні станції, – йдеться у повідомленні КМДА.

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За словами представників міської влади столиці, зливостоки прочищаються від сміття щодня.

У КМДА закликали водіїв бути обережними на дорогах, а киян у разі виявлення підтоплень телефонувати за номером 284-74-19.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 6 травня у Львівській області випав сніг.