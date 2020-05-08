Погода у Харківській області: у регіоні випав град, землю скував лід

8 травня у Харківській області випав град. Негода накрила село Водяна Краснокутського району близько 12.00.

Сильний дощ з градом йшов півгодини, після чого землю вистелив шар льоду.

– Град був сильний. З неба летіли крижані кулі діаметром 1 см, – розповіла мешканка села Ірина Кириленко Фактам ICTV.

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Під Харковом випав град, лід скував землю / 5 фотографий

За її словами, від негоди дуже постраждали рослини та квіти, через що мешканці хвилюються з приводу майбутнього врожаю ягід та фруктів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 6 травня у Львівській області випав сніг. Опади спостерігалися у селищі Славське і біля гірської вершини Тростян Сколівського району, а також у Львові.

Фото: Ірина Кириленко