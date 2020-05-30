Погода в Україні на сьогодні - 30 травня 2020

Погода 30 травня в Україні буде теплою та дощовою.
Травневі дощі накриють усі області, однак ніч буде теплою.
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На сході пройдуть рясні дощі, температура вночі до +14°, вдень до +21°.
На півдні також очікуються дощі, вночі температура до +13°, вдень до +19°.
На заході опади і велика хмарність: вдень стовпчик термометра підніметься до +17°, а вночі опуститься до +12°.
На півночі також пройдуть дощі. Температура вночі до +13°, вдень до +18°.
У центрі дощитиме протягом всього дня, температура вночі до +12°, вдень до +18°.
У Києві синоптики також прогнозують дощі, вдень температура повітря прогріється до +18°, ввечері термометри покажуть до +12°.
Нагадаємо, Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на червень від Гідромедцентру. Очікуються часті грози та спека подекуди до +40°.