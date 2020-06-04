Погода в Україні на сьогодні - 4 червня 2020

Погода 4 червня в Україні буде теплою, в усіх регіонах очікуються грози.

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На сході місцями грози та сонячно, температура вночі до +9°, вдень до +22°.

На півдні також очікуються дощі з грозами, вночі температура до +8°, вдень до +21°.

На заході буде найхолодніше, всюди пройдуть дощі з грозами: вдень стовпчик термометра підніметься до +19°, а вночі опуститься до +5°.

На півночі також прогнозують грози. Температура вночі до +6°, вдень до +19°.

У центрі хмарно, місцями грози, температура вночі до +6°, вдень до +20°.

У Києві синоптики також прогнозують грози із дощами, вдень температура повітря прогріється до +19°, ввечері термометри покажуть до +7°.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на червень від Гідромедцентру. Погода буде мінливою, синоптики очікують часті грози та аномальну спеку подекуди до +40°.