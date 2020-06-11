Погода на вихідні в Україні 13 і 14 червня 2020

На вихідних в Україні спаде спека. Їй на зміну прийдуть дощі і помірне тепло.

Дощити почне у п’ятницю, 12 червня. На заході України можливі грози, кажуть у Гідрометеоцентрі.

Температура повітря на заході та півночі України становитиме від +25°С до +28°С, на сході та півдні України до +33°С.

Невеликі зливи можливі у суботу на узбережжі Чорного моря, водночас на Азовському буде стояти спека.

Більш суттєва прохолода очікується в неділю, 14 червня. Тоді зниження температури добереться до Півдня та Сходу – температура спаде до +22°С.

Погода на вихідні

У суботу, 13 червня, невеликі дощі накриють усю країну, швидкість вітру близько – 10 м/с. Стовпчики температура повітря – не вище +24°С, а на півночі країни – до +32°С.

У неділю, 14 червня, грозові дощі очікуються на всій території України, швидкість вітру – близько 8 м\с. Вдень в Одеській області температура повітря в межах +22°С, на заході країни – до плюс +33°С.

Погода у червні

Погода в червні очікується в одні дні спекотною, а в інші – холодно. Середня температура триматиметься на рівні +22°С.

Максимально температура може прогрітися до +40°С.

Також будуть постійні опади та грози. У порівнянні з травнем у червні очікується більша кількість гроз, злив і граду.