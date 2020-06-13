Погода в Україні на сьогодні - 13 червня 2020

Погода 13 червня в Україні буде спекотною, місцями пройдуть дощі з грозами.

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На сході всюди очікується хмарна погода із грозами: сонечко з’явиться лише на Луганщині. Температура вночі до +18°, вдень до +35°.

На півдні менш спекотно, вночі температура до +17°, вдень до +29°. По всіх областях пройдуть дощі із грозами.

На заході хмарно і також грози: вдень стовпчик термометра підніметься до +29°, а вночі опуститься до +14°.

На півночі прогнозують грози. Температура вночі до +17°, вдень до +32°.

У центрі хмарно, місцями грози, температура вночі до +17°, вдень до +33°.

У Києві синоптики також прогнозують хмарну погоду, місцями із грозами: вдень температура повітря прогріється до +32°, ввечері термометри покажуть до +18°.

За прогнозами синоптиків, літо в Україні буде “справжнім”: спекотні дні і ночі періодично змінюватимуть теплі дощі із грозами.

Як заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, суха і тепла погода влітку може сповільнити поширення коронавірусу.

Так, такий клімат зможе скорочувати циркуляцію вірусу, що вплине на зниження інфікування Covid-19.