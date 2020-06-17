Погода в Україні на сьогодні - 17 червня 2020

Погода 17 червня в Україні буде спекотною, у всіх регіонах пройдуть дощі із грозами.

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На сході всюди, окрім Луганщини, очікується хмарна погода із грозами. Температура вночі до +16°, вдень до +32°.

На півдні хмарно та спекотно, також можливі грози, вночі температура до +16°, вдень до +30°.

На заході дощі з грозами очікуються в усіх областях: вдень стовпчик термометра підніметься до +26°, а вночі опуститься до +14°.

На півночі місцями грози, весь день протримається хмарна погода. Температура вночі до +16°, вдень до +31°.

У центрі очікується похмура, однак тепла погода: температура вночі до +16°, вдень до +29°. Можливі грози.

У Києві синоптики також прогнозують хмарну погоду, місцями із грозами: вдень температура повітря прогріється до +29°, ввечері термометри покажуть до +16°.

Як прогнозують синоптики, літо 2020 в Україні буде не менш спекотним, аніж минулого року.

У Міністерстві охорони здоров’я переконані, що тепла та суха погода влітку може сповільнити поширення коронавірусу.

Так, такому клімату під силу скорочувати циркуляцію вірусу, що має вплинути на зниження інфікування Covid-19.