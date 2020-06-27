PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Погода

Негода в Україні: чотирьом областям загрожують паводки

Через негоду в Україні 28 – 30 червня очікується підйом води у водоймах Вінницької, Одеської, Закарпатської та Волинської областей.

Про паводки попереджає ДСНС України.

Де очікувати затоплення:

  • біля селища Любешiв Волинської області – з берегів можуть вийти річки басейну Прип’ятi;
  • у районах міст Могилів-Подільський та Ямпіль Вінницької області – у Дністрі може піднятися рівень води;
  • поблизу сіл Яськи і Біляївка Одеської області –  очікується підйом рівня води у нижній течії Дністра;
  • біля села Верхні Ремети Закарпатської області – може бути підйом води у  нижній течії Боржави.

Читайте: США допоможуть Україні в боротьбі з паводками в західних областях

Рятувальники закликають українців бути обережними та не нехтувати правилами безпеки під час паводків.

З 22 по 24 червня сильні дощі спровокували повені в Західній Україні.

Станом на 27 червня затопленими залишаються 180 населених пунктів у чотирьох регіонів країни.

МОЗ закликав мешканців областей, що постраждали, дотримуватися правил гігієни, щоб уникнути спалахів інфекційних захворювань та харчових отруєнь.

Джерело: ДСНС

Теги: , , , , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх