Через негоду в Україні 28 – 30 червня очікується підйом води у водоймах Вінницької, Одеської, Закарпатської та Волинської областей.

Про паводки попереджає ДСНС України.

Де очікувати затоплення:

біля селища Любешiв Волинської області – з берегів можуть вийти річки басейну Прип’ятi;

у районах міст Могилів-Подільський та Ямпіль Вінницької області – у Дністрі може піднятися рівень води;

поблизу сіл Яськи і Біляївка Одеської області – очікується підйом рівня води у нижній течії Дністра;

біля села Верхні Ремети Закарпатської області – може бути підйом води у нижній течії Боржави.

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Рятувальники закликають українців бути обережними та не нехтувати правилами безпеки під час паводків.

З 22 по 24 червня сильні дощі спровокували повені в Західній Україні.

Станом на 27 червня затопленими залишаються 180 населених пунктів у чотирьох регіонів країни.

МОЗ закликав мешканців областей, що постраждали, дотримуватися правил гігієни, щоб уникнути спалахів інфекційних захворювань та харчових отруєнь.