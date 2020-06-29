Погода на тиждень в Україні з 29 червня до 3 липня 2020

В Україні найближчими днями очікується досить спекотна погода, місцями із грозами.

У понеділок, 29 червня, в західних, східних та у деяких північних областях пройдуть дощі із грозами. Температура вдень до +30°, а вночі до +15°.

На Півдні та в Центрі країни буде сонячно, грози можливі лише в Херсонській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Стовпчики термометрів покажуть до +32° вдень та до +17° вночі.

У вівторок, 30 червня, опади очікуються майже по всій території України.

Рясні дощі пройдуть у західних областях, стовпчик термометра підніметься до +28° вдень та спуститься до +14° вночі.

Весь день спека протримається у південних та східних областях: вдень до +32°, вночі до +18°.

На решті території очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди можливі дощі.

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У середу, 1 липня, в Україні буде сухо та спекотно: незначні опади очікуються лише на Луганщині та Донеччині.

На Заході температура вдень підніметься до +27°, а вночі опуститься до +14°.

На Півдні вдень очікується до +32°, а вночі до +20°. У Центрі та на Півночі також сонячно – вдень до +30°, а вночі до +16°.

У четвер, 2 липня, до західних регіонів знову повернуться грози – вдень синоптики прогнозують до +29°, а вночі подекуди до +13°.

На решті території України – сухо і спекотно. Найтепліше буде на Півдні та Сході – там стовпчик термометра підніметься до +28° вдень та спуститься до +14° вночі.

На Півночі та у Центрі спека буде більш помірною: вдень до +30° вдень та спуститься до +15° вночі.

У п’ятницю, 3 липня, на Заході та Півночі дощитиме, подекуди із грозами – вдень до +27°, а вночі подекуди до +14°.

На Півдні очікуватиметься аномальна спека – стовпчик термометра підскочить до +35° вдень, а вночі впаде майже вдвічі, до +17°.

На решті території України триматиметься тепла та суха погода.

За оцінками синоптиків, літо 2020 в Україні буде дуже спекотним та схожим за показниками до літа минулого року.

Глава міністерства охорони здоров’я Максим Степанов переконаний, що спекотна та суха погода влітку сповільнить поширення коронавірусу.

Теплий та, головне, не вологий клімат може вплинути на скорочення циркуляції вірусу, що в свою чергу знизить поширення Covid-19.