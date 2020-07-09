Погода в Україні на сьогодні - 9 липня 2020

Погода 9 липня в Україні буде помірно теплою, майже у всіх регіонах очікується сонце та мінлива хмарність.

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На сході очікується сонячна погода: температура вночі до +17°, вдень до +27°.

На півдні погода буде найспекотнішою, вночі температура до +17°, вдень до +28°.

На заході буде хмарно та прохолодно, у всіх областях можливі короткочасні дощі. Температура вночі до +11°, вдень до +23°.

На півночі також хмарно із проясненнями, синоптики місцями прогнозують опади. Вдень стовпчик термометра підніметься не вище +24°, а вночі опуститься до +14°.

У центрі буде сонячно, але не спекотно: температура також вночі до +14°, вдень до +24°.

У Києві весь день небо буде хмарним, подекуди можливі дощі. Вдень температура повітря прогріється до +22°, ввечері термометри покажуть до +14°.

У липні українські синоптики прогнозують справжню літню погоду, однак місяць розпочнеться із різкого похолодання та кількаденних дощів.

Середня температура в Україні зафіксується на рівні від +27° до +32°.

А от наприкінці липня всю Україну накриють сильні зливи.