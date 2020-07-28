В Україну прямує циклон Dana – де чекати грозових дощів і +35 (КАРТА)

На Україну насувається атмосферний фронт Dana, що спричинить грозові дощі на заході та частково у центрі й на півночі країни.

Синоптик Наталка Діденко назвала такі зміни у погоді “флегматичними періодами”.

Фронт зумовить опади у всіх західних областях, а також на Вінничині, Житомирщині та місцями на Київщині.

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Жителі решти областей України і далі насолоджуватимуться спекотною сухою погодою.

Також Наталка Діденко попередила, що на початку серпня температура повітря вагомо знизиться.

Погода у Києві 29 липня буде похмурою, місцями у місті дощитиме, температура коливатиметься від +32 до +34.

Негода на Закарпатті

Через сильну зливу на Закарпатті розмило дороги, зруйновані містки, а також підтоплено десятки дворогосподарств.

Найбільше опадів випало у Воловецькому Міжгірському районах області.

Ліквідація наслідків негоди продовжується.

Джерело: Наталка Діденко