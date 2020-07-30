Погода в Україні на сьогодні – 30 липня 2020

Погода 30 липня в Україні буде теплою та сонячною, у центрі країни пройдуть дощі.

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На сході спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами, вночі температура до +19°, вдень до +33°.

На заході очікується помірно тепла погода, однак на Буковині дощитиме. Температура вночі до +15°, вдень до +28°.

На півдні синоптики прогнозують ясну і спекотну погоду без опадів. Температура вночі до +20°, вдень до +34°.

На півночі дещо прохолодніше, у Сумській області обіцяють дощі. Температура вночі до +18°, вдень до +28°.

У центрі синоптики обіцяють грозові дощі у всіх областях, окрім Дніпропетровщини: температура вночі до +18°, вдень до +33°.

У Києві очікується хмарна погода з проясненнями: вдень температура повітря прогріється до +28°, ввечері термометри покажуть до +21°.

Погода в Україні на початок серпня

Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, погода в Україні наприкінці липня – на початку серпня зміниться під впливом атмосферного фронту Dana.

Фронт зумовить опади у всіх західних областях, а також на Вінничині, Житомирщині та місцями на Київщині.

Також Наталка Діденко попередила, що на початку серпня температура повітря вагомо знизиться.

Такі зміни у погоді вона назвала “флегматичними періодами”.