Погода в Україні на сьогодні – 4 серпня 2020

Погода 4 серпня в Україні буде сонячною, однак ночі стануть прохолоднішими, вітер південно-східний, без опадів.

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На сході спекотно, вночі температура до +14°, вдень до +29°.

На заході очікується тепла і безхмарна погода. Температура вночі до +15°, вдень до +30°.

На півдні синоптики прогнозують ясну і спекотну погоду без опадів. Температура вночі до +16°, вдень до +30°.

На півночі ночі будуть найбільш прохолодними, вдень сонячно і без дощів. Температура вночі до +13°, вдень до +29°.

У центрі синоптики обіцяють суху і сонячну погоду у всіх областях: температура вночі до +14°, вдень до +30°.

У Києві очікується тепла і хмарна погода з проясненнями: вдень температура повітря прогріється до +29°, ввечері термометри покажуть до +15°.

Старший науковий співробітник Укргідрометцентру Владислав Тимофеєв розповів Фактам ICTV, якою буде погода у серпні 2020 в Україні.

Він зауважив, що літо, попри теплу зиму 2020, затримається, і серпень буде сухим та спекотним.