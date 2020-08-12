Погода на 12 серпня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня обіцяє частині регіонів похолодання та дощі.

Дощитиме на сході та півдні, можливі короткочасні зливи на заході.

Вдень на півдні і сході температура триматиметься до +31°С, вночі +15°С.

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Температура вночі на заході опуститься до +8°С, вдень до +27°С.

На півночі хмарно з проясненнями. Температура вночі до +11°С, похолодає до +22°С.

У центрі практично без опадів, температура вночі до +9°С, вдень до +27°С.

Погода на осінь 2020

Прогноз погоди на осінь 2020 каже, що літо затримається в Україні до кінця вересня.

Згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.

Ймовірність того, що зима буде дуже морозною становить менш як 10%.