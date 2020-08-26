26 серпня в Україні змінитися синоптична ситуація. На зміну дощам прийде суха, але прохолодна погода.
Температура повітря на півночі та заході України буде помірно теплою – +20°С, +25°С.
На півдні, сході та центрі України завтра спекотно – від +25°С до +30°С.
– Гребінь високого атмосферного тиску витіснить цю сьогоднішню репетицію осені, яка відбувається в західних і північних областях, – пише у себе на Facebook синоптик Наталя Діденко.
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У столиці без опадів, температура плюсова: +22°С, +24°С.
Погода на осінь 2020
Тепла та сонячна погода в Україні триматиметься до кінця вересня. Дощитиме у жовтні та листопаді.
Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко вважає, що в Україні також буде тепла зима.
За даними ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.
Джерело: Укргідрометеоцентр, Наталя Діденко