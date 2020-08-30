Передостанній день літа в Україні буде хмарним, але без опадів.

Днем синоптики прогнозують +27…+33 градуси.

– У неділю в Україну прийде справжня спека у +33 градуси, – написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Температура вночі у східних областях +13…+15 градусів, на решті території +14…+18 градусів.

У Києві завтра нічна температура складе +16…18 градусів, вдень потеплішає до +32 градусів.

Зміна погоди в Україні

Погода в Україні переживає значні зміни і південь України отримує Балканський тип клімату.

Помітно підвищується температура і зменшується ефективність опадів за рахунок їх випаровування, пояснив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Джерело: Укргідрометеоцентр, Наталка Діденко