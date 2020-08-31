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Факти / Погода

Погода в Україні на 31 серпня (КАРТА)

Погода 31 серпня в Україні буде спекотною та без дощів, а ночі стануть теплішими.

Погода на 31 серпня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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На сході очікується спекотна і безхмарна погода, вночі температура до +17°, вдень до +33°.

На заході хмарно та без опадів. Температура вночі до +19°, вдень до +31°.

На півдні синоптики прогнозують найспекотнішу погоду. Температура вночі до +18°, вдень до +35°.

На півночі також сонячно і без дощів. Температура вночі до +18°, вдень до +32°.

У центрі синоптики обіцяють спекотну та суху погоду: температура вночі до +18°, вдень до +35°.

У Києві очікується сонячна та безхмарна погода: вдень температура повітря прогріється до +33°, ввечері термометри покажуть до +19°.

Погода у вересні в Україні

Синоптики вважають, що погода у вересні в Україні буде таким собі “продовженням літа”.

Середня місячна температура становитиме від +14 до +19, а сильних опадів не очікується.

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