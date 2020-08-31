Погода на 31 серпня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 31 серпня в Україні буде спекотною та без дощів, а ночі стануть теплішими.
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На сході очікується спекотна і безхмарна погода, вночі температура до +17°, вдень до +33°.
На заході хмарно та без опадів. Температура вночі до +19°, вдень до +31°.
На півдні синоптики прогнозують найспекотнішу погоду. Температура вночі до +18°, вдень до +35°.
На півночі також сонячно і без дощів. Температура вночі до +18°, вдень до +32°.
У центрі синоптики обіцяють спекотну та суху погоду: температура вночі до +18°, вдень до +35°.
У Києві очікується сонячна та безхмарна погода: вдень температура повітря прогріється до +33°, ввечері термометри покажуть до +19°.
Погода у вересні в Україні
Синоптики вважають, що погода у вересні в Україні буде таким собі “продовженням літа”.
Середня місячна температура становитиме від +14 до +19, а сильних опадів не очікується.