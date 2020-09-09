Погода на 9 вересня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 9 вересня в Україні буде нагадувати хмарне літо без опадів, проте з прохолодними ночами.

Найтепліше буде у південних регіонах, а ось мешканцям північних та східних областей варто вдягнутися тепліше.

Як зазначають синоптики, тепло в Україні зберігатиметься протягом усього вересня.

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На сході очікується помірно тепла погода, вночі температура опуститься до +10°, вдень підніметься до +24°.

На заході дещо хмарно, вітер слабкий та без опадів. Температура вночі до +9°, вдень до +25°.

На півдні синоптики прогнозують найтеплішу погоду і вдень – до +27°, і вночі – до +15°.

На півночі прохолодно та без дощів. Температура вночі до +9°, вдень до +23°.

У центрі синоптики обіцяють теплу та суху погоду: температура вночі до +11°, вдень до +26°.

У Києві очікується хмарна і помірно тепла погода: вдень температура повітря прогріється до +24°, ввечері термометри покажуть до +12°.

Погода у вересні в Україні

Синоптик Укргідрометцентру Тетяна Адаменко переконана, що погода у вересні в Україні буде таким собі “продовженням літа”, а зима буде відчуватися як прохолодна осінь – без сильних морозів.

Згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН, погода в Україні буде найтеплішою аж до 2025 року .

У вересні середня місячна температура становитиме від +14° до +19°, а сильних опадів не очікується.