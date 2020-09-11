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Факти / Погода

Сонце та тепло: прогноз погоди на 11 вересня (КАРТА)

Погода в Україні 11 вересня буде сонячною та теплою, без опадів.

Водночас синоптики прогнозують хмарність у деяких регіонах.

Температура повітря в середньому становитиме +23…+25°C. Найпрохолодніше буде на півночі, заході та центрі України. Тут очікують в середньому температуру у +20… +22°C.

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Спекотно буде на сході та півдні України, стовпчики термометрів піднімуться до +25…+27°C.

Погода на 11 вересня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Вітер буде північно-східний, 5-10 м/сек.

Погода у вересні

Погода у вересні в Україні буде теплою, а зима відчуватиметься як прохолодна осінь.

Дощі можуть піти у кінці місяця.

Погода в Україні восени буде теплою аж до 2025 року, згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН.

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