Погода на 17 вересня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 17 вересня в Україні нагадуватиме справжню осінь: температура повітря знизиться, на заході та півночі пройдуть дощі з грозами.

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На сході очікується сонячна погода, вночі температура опуститься до +8°, вдень підніметься до +28°.

На заході у всіх регіонах пройдуть грозові дощі. Температура вночі до +12°, вдень до +27°.

На півдні синоптики прогнозують найтеплішу погоду і вдень – до +29°, і вночі – до +19°.

На півночі також очікуються грози. Температура вночі до +13°, вдень до +29°.

У центрі синоптики обіцяють теплу та суху погоду: температура вночі до +13°, вдень до +29°.

У Києві місцями очікуються опади, подекуди з грозами: вдень температура повітря прогріється до +29°, ввечері термометри покажуть до +15°.

Різке похолодання в Україні

15 вересня у Гідромедцентрі повідомили, що українцям варто очікувати на різке похолодання у більшості регіонів країни.

Через вторгнення арктичного повітря різке похолодання очікується впродовж 18 та 19 вересня.

Майже у всіх регіонах будуть фіксувати нічні заморозки.