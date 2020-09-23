Погода на 23 вересня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

23 вересня, на всій території України очікується малохмарна тепла погода.

Вночі стовпчик термометра опуститься до +8..10 градусів тепла, а вдень потепліє до +23..+25 градусів.

– В Україну прийде антициклон. В Україні скрізь – сухо, сонячно, тепло, +22+28 градусів. Не забувайте, що вночі ходять, скучають, чіпляються до водіїв тумани, – пише синоптик Наталка Діденко у себе на Facebook.

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Найхолодніше буде вночі у Карпатах – +6 градусів вночі.

Погода в Україні у жовтні

За даними синоптиків, в Україні похолодає до +9 градусів тепла у жовтні.

Погода в Україні у цьому місяці буде мінливою та частково дощовою.

Через кліматичні зміни погода восени 2020 року очікується тепліше, ніж зазвичай.

Джерело: Наталка Диденко, Укргідрометцентр