Погода на 26 вересня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 26 вересня в Україні буде по-справжньому осінньою: вдень буде тепло та сонячно, на Заході місцями пройдуть дощі з грозами.

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На Сході синоптики прогнозують найтеплішу денну погоду – до +28°, вночі термометри покажуть до +15°.

На Заході у всіх регіонах очікуються грозові дощі. Температура вночі до +14°, вдень до +24°.

На Півдні синоптики прогнозують сонячну погоду вдень – до +28° та теплу вночі – до +16°.

На Півночі хмарно з проясненнями. Температура вночі до +13°, вдень до +26°.

У Центрі синоптики обіцяють теплу та суху погоду: температура вночі до +14°, вдень до +28°.

У Києві також без опадів: вдень температура повітря прогріється до +26°, ввечері стовпчик термометра знизиться до +15°.

Погода у жовтні 2020

За синоптичними прогнозами, погода у жовтні 2020 в Україні залишиться сонячною та сухою, однак до кінця місяця стане холодніше.

У другому місяці осені похолодає до +15°, а під кінець місяця – до +9°.

Фахівці переконані, що і осінь, і зима цьогоріч будуть теплішими, ніж зазвичай.