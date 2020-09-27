Погода на 27 вересня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 27 вересня в Україні буде по-осінньому прохолодною та дощовою.

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На Сході синоптики прогнозують дощі в усіх областях, крім Луганщини. Вдень температура становитиме +26°, вночі до +15°.

На Заході очікується найхолодніша погода, у всіх регіонах пройдуть грозові дощі. Температура вночі до +15°, вдень до +18°.

На Півдні синоптики прогнозують хмарну та дощову погоду: вдень термометри покажуть +26°, вночі – до +18°.

На Півночі хмарна погода, в усіх областях очікуються дощі. Температура вночі до +15°, вдень до +20°.

У Центрі синоптики обіцяють дощову та похмуру погоду: температура вночі до +15°, вдень до +25°.

У Києві місцями очікуються грозові дощі: вдень температура повітря прогріється до +21°, ввечері стовпчик термометра знизиться до +16°.

Погода у жовтні 2020

Як повідомляють синоптики, погода у жовтні 2020 в Україні очікується теплою, сухою і безхмарною. Однак до кінця місяця похолодає.

У другому місяці осені похолодає до +15°, а під кінець місяця – до +9°.

Фахівці переконані, що і осінь, і зима цьогоріч будуть теплішими, ніж зазвичай.