Погода на 7 жовтня 2020 на Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 7 жовтня буде дощовою та мінливою.

У центрі та півночі падатимуть значні дощі, подекуди з грозами. На заході місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.

Температура вночі +11-16°С, у східних та західних областях +15-20°С. На півдні та сході країни до +25°С.

Читайте: Без зими і з аномальною спекою. Як змінюється клімат в Україні

Очікується південно-східний вітер, 7-12 м/с. На сході, де тримають лісові пожежі, пориви становитимуть 15-20 м/с.

Зміни клімату в Україні

Погода в Україні переживає значні зміни.

Середньорічна температура повітря у світі підвищується. Для України це підвищення одне з найбільших. Південні райони України поступово наближаються до Балканського або грецького клімату.

Помітно підвищується температура і зменшується ефективність опадів за рахунок їх випаровування. Це призводить до посушливості клімату в південних степових районах.