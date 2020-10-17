Погода на 17 жовтня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 17 жовтня в Україні буде прохолодною та дощовою, а сонце завітає лише на Донеччину та Луганщину.

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На Сході синоптики прогнозують найтеплішу погоду, хоча вночі буде прохолодно: вдень температура становитиме +24°, вночі до +11°.

На Заході навпаки, очікується найхолодніша погода, у всіх областях пройдуть дощі. Температура вночі до +9°, вдень до +12°.

На Півдні синоптики прогнозують теплі дощі та мінливу хмарність: вдень термометри покажуть +24°, вночі – до +17°.

На Півночі хмарно з проясненнями, очікуються сильні дощі. Температура вночі до +10°, вдень до +15°.

У Центрі синоптики обіцяють такі ж погодні умови, як і в північних областях: температура вночі до +10°, вдень до +17°.

У Києві пройде сильний дощ, весь день небо буде затягнуте хмарами: вдень температура повітря прогріється до +13°, ввечері стовпчик термометра знизиться до +10°.

Сніг у Карпатах

14 жовтня у Карпатах випав перший сніг, а це означає, що похолодання прийдуть уже незабаром.

Снігопади спричинив активний антициклон: загалом випало 5 см снігу.

Температура повітря на сніголавинних станціях опустилася майже до -2° градусів.