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Факти / Погода

Дощі закінчилися: погода в Україні на 18 жовтня (КАРТА)

Погода 18 жовтня в Україні після сильних дощів буде сонячною, але прохолодною.

Погода на 18 жовтня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

ЧитайтеПохолодання в Україні: коли нагрянуть перші заморозки

На Сході синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду: вдень температура становитиме +19°, вночі до +13°.

На Заході прохолодно, але без опадів, температура вночі до +7°, вдень до +11°.

На Півдні синоптики прогнозують найтеплішу погоду: вдень термометри покажуть +19°, вночі – до +14°.

На Півночі сонячно, дощів не очікується. Температура вночі до +7°, вдень до +12°.

У Центрі синоптики обіцяють суху та сонячну погоду, а температура протягом доби майже не зміниться: вночі до +13°, вдень до +15°.

У Києві буде прохолодно, однак сонячно: вдень температура повітря прогріється до +11°, ввечері стовпчик термометра знизиться до +7°.

Сніг у Карпатах

14 жовтня у Карпатах випав перший сніг, а це означає, що можна чекати на похолодання.

Причиною снігопаду став активний антициклон.

Фахівці зафіксували, що за час снігопаду випало понад 5 см снігу, а температура знизилася майже до -2° градусів.

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