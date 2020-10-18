Погода на 18 жовтня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 18 жовтня в Україні після сильних дощів буде сонячною, але прохолодною.

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На Сході синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду: вдень температура становитиме +19°, вночі до +13°.

На Заході прохолодно, але без опадів, температура вночі до +7°, вдень до +11°.

На Півдні синоптики прогнозують найтеплішу погоду: вдень термометри покажуть +19°, вночі – до +14°.

На Півночі сонячно, дощів не очікується. Температура вночі до +7°, вдень до +12°.

У Центрі синоптики обіцяють суху та сонячну погоду, а температура протягом доби майже не зміниться: вночі до +13°, вдень до +15°.

У Києві буде прохолодно, однак сонячно: вдень температура повітря прогріється до +11°, ввечері стовпчик термометра знизиться до +7°.

Сніг у Карпатах

14 жовтня у Карпатах випав перший сніг, а це означає, що можна чекати на похолодання.

Причиною снігопаду став активний антициклон.

Фахівці зафіксували, що за час снігопаду випало понад 5 см снігу, а температура знизилася майже до -2° градусів.