Погода на 19 жовтня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Завтра, 19 жовтня, на всій території Україні буде зберігатиметься мінлива хмарність.

Можливі короткочасні дощі, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Нічна температура повітря коливатиметься на рівні +3..6 градусів.

Вдень температура триматиметься +10..+11 градусів на заході, півночі та півдні. У центрі ртутний стовпчик підійметься до + 14..+15 градусів.

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Можливий сніг у високогір’ї Карпат.

Негода у Кропивницькому

17 жовтня на Миколаївщині та Кіровоградщині пройшовся ураган. Було пошкоджено понад 100 будинків, чотири школи та дитсадок.

У Кропивницькому пошкоджено покрівлі близько 100 будинків. У Миколаївській області найбільше постраждали села Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району.