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Факти / Погода

Заморозки вже близько: погода в Україні на 20 жовтня (КАРТА)

Погода 20 жовтня в Україні буде сонячною, але вночі ставатиме дедалі прохолодніше.

Погода на 20 жовтня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

ЧитайтеПохолодання в Україні: коли нагрянуть перші заморозки

На Сході синоптики прогнозують сонячну погоду, однак на Луганщині можливі заморозки: вдень температура становитиме +12°, вночі до +3°.

На Заході сонячно і прохолодно, температура вночі до +12°, вдень до +4°.

На Півдні синоптики прогнозують найтеплішу погоду: вдень термометри покажуть +15°, вночі – до +6°.

На Півночі хмарно з проясненнями, дощів не очікується. Температура вночі до +3°, вдень до +11°.

У Центрі синоптики обіцяють суху та сонячну погоду: вночі до +5°, вдень до +14°.

У Києві хмарно з проясненнями, повітря буде прохолодним: вдень температура повітря прогріється до +12°, ввечері стовпчик термометра знизиться до +4°.

Зима 2020 в Україні – прогнози синоптиків

За розрахунками ї Укргідрометцентру, осінь і зима 2020 в Україні будуть теплими.

За словами експертів, ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.

Наступні п’ять років зміни клімату фіксуватимуть десятки країн в усьому світі, незалежно від географічного розташування.

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