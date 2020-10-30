Погода на 30 жовтня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 30 жовтня в Україні буде хмарною з проясненнями, в деяких областях очікуються незначні опади.

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На Сході синоптики прогнозують хмарну погоду, на Донеччині та Луганщині можливі дощі: вдень температура становитиме +14°, вночі до +8°.

На Заході хмарно з проясненнями, у більшості областях очікуються опади, температура вночі до +13°, вдень до +7°.

На Півдні синоптики прогнозують найтеплішу погоду: вдень термометри покажуть +17°, вночі – до +10°.

На Півночі хмарно, майже у всіх областях дощитиме. Температура вночі до +8°, вдень до +13°.

У Центрі синоптики обіцяють суху та сонячну погоду: вночі до +9°, вдень до +14°.

У Києві хмарно, місцями пройдуть дощі: вдень температура повітря прогріється до +12°, ввечері стовпчик термометра знизиться до +8°.

Якою буде погода у листопаді

Синоптики розповіли, якою буде погода у листопаді 2020 в Україні.

Середня місячна температура зафіксується у діапазоні +1 +8, дещо прохолодніше буде на Заході – від 0 до +3.

У східних регіонах, а також на Сумщині місячна кількість опадів становитиме 28-32 мм, що трохи нижче норми.