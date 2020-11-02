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Факти / Погода

Жовтень став найтеплішим у Києві за 140 років

Середня температура жовтня 2020 року стала найвищою в Києві за 140-річну історію.

Середньомісячна температура повітря жовтня в Києві склала +12,5 градуси, що вище кліматичної норми на 4,4 градуси, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Найтепліше було 4 жовтня, коли максимальна температура повітря після полудня досягла +22 градусів. Найхолодніше було 21 жовтня. Тоді мінімальна температура під ранок опустилася до +2,5 градуса.

– Характерною особливістю цього року в столиці було те, що метеорологічне літо вперше тривало так довго, до 14 жовтня. У жовтні було зафіксовано 4 температурних рекорди, – йдеться в повідомленні.

Погода на листопад 2020

Середня місячна температура повітря у листопаді 2020 року буде від +1 до +8, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. Трохи прохолодніше буде на Заході – від 0 до +3.

У східних регіонах, а також Сумській області місячна кількість опадів складе 28-32 мм, що трохи нижче норми.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 

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