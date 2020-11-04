Погода на 4 листопада в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 4 листопада в Україні буде сонячною, однак повітря залишатиметься вологим, в деяких областях очікуються незначні опади.

На Сході синоптики прогнозують суху та хмарну погоду з проясненнями: вдень температура становитиме +15°, вночі до +8°.

На Заході хмарно, у більшості областях очікуються опади, температура вночі до +8°, вдень до +12°.

На Півдні синоптики традиційно прогнозують найтеплішу погоду: вдень термометри покажуть до +16°, вночі – до +8°.

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На Півночі також очікується сонце. Температура вночі до +6°, вдень до +11°.

У Центрі синоптики обіцяють суху та прохолодну погоду: вночі до +6°, вдень до +12°.

У Києві хмарно з проясненнями: вдень температура повітря прогріється до +11°, ввечері стовпчик термометра знизиться до +5°.

Якою буде погода у листопаді

Синоптики розповіли, якою буде погода у листопаді 2020 в Україні.

Середня місячна температура зафіксується у діапазоні +1 +8, дещо прохолодніше буде на Заході – від 0 до +3.

У східних регіонах, а також на Сумщині місячна кількість опадів становитиме 28-32 мм, що трохи нижче норми.