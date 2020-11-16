Погода на 16 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

16 листопада в Україні очікується переважно хмарна погода, у деяких регіонах можливі опади. Мокрий сніг обіцяють у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Також сніжитиме на Харківщині, на дорогах — ожеледиця.

У частині центральних та південних регіонів очікуються дощі. Вітер очікується південно-східний та східний 5−10 м/с.

Читайте: Прогноз погоди на осінь і зиму

У центрі та на півночі України температура вночі становитиме від +1°С тепла до -4°С.

На решті території держави вночі буде від 0°С до +6°С, а вдень повітря прогріється до +3−11°С.

У Києві 16 листопада очікується температура від 0°С до +2°С тепла, а вдень — +3−5°С

Погода в Україні

Якою буде погода в Україні, детальний прогноз на осінь і зиму 2020 читайте у нашому матеріалі.

Зокрема, там йдеться що у країні спостерігається похолодання, проте синоптики прогнозують, що кінець осені і початок зими в Україні будуть відносно теплими.