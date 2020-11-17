Погода на 17 листопада в Києві – прогноз погоди на сьогодні

Ввечері 17 листопада у Києві очікується мокрий сніг. Він падатиме до ранку 18 листопада.

Мокрий сніг йтиме за температури від +1°C до -2°C, повідомляє КМДА.

Аби не допустити ожеледиці, дорожники обробляють дороги і тротуари посипальними матеріалами.

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Для ліквідації наслідків негоди Київавтодор має 544 одиниці спеціальної техніки.

– Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах, – заявили у комунальній компанії.

Погода в Україні 17 листопада

17 листопада в Україні може принести сніг на територію чотирьох областей – Житомирської, Київської, Донецької та Луганської.

Дощі прогнозуються на заході України, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.