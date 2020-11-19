19 листопада погода в Україні потішить сонцем, однак мешканців східних регіонів очікують значні нічні морози.

На заході у четвер очікується мінлива хмарність, морозів не буде, температура вдень – від +6° до +9°.

На півночі також сонце час від часу визиратиме із-за хмар, вночі – незначні морози, вдень – температура від +2° до +8°.

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У східних регіонах 19 листопада буде найхолодніше, вночі температура знизиться де-не-де до -14°, вдень також буде мороз – від -2° до -4°.

У центральних областях у четвер очікується мінлива хмарність, вдень повітря прогріється до +4°.

На півдні буде також хмарно, проте сонце іноді тішитиме мешканців регіонів. Вночі – незначні морози, вдень – стовпчики термометрів піднімуться до +5°.

Погода в Україні взимку

Попри похолодання, синоптики прогнозували, що листопад і грудень будуть теплішими, ніж зазвичай.

У перший зимовий місяць не спостерігатиметься стійкий сніговий покрив.

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