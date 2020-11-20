20 листопада погода в Україні буде переважно хмарною, з дощами і снігом, хоча на сході і півдні сонце ще потішить місцевих мешканців.

На заході хмари щільно затягнуть небо, у п’ятницю в цих регіонах пройдуть дощі, температура вдень – від +3° до +6°.

На півночі також хмарно, у Рівному пройдуть дощі, а ось у Києві, Чернігові та Сумах очікуються дощі зі снігом. Температура вдень – від 0° до +6°.

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У східних регіонах мінлива хмарність, вночі стовпчики термометрів де-не-де знизяться до -11°, вдень – від -2° до +1°.

У центрі пройдуть дощі зі снігом, повітря прогріється вдень до +3°.

У південних областях сонце час від часу визиратиме із-за хмар, температура вдень – від +2° до +5°.

Прогноз погоди в Україні

Хоча останніми днями погода не тішить українців, згідно з прогнозами синоптиків, початок зими в країні буде теплішим, ніж зазвичай.

У перший зимовий місяць не передбачається значних морозів.

Докладний прогноз погоди в Україні на зиму 2020 дивіться на сайті Факти ICTV.